الظهور الأول لديبيكا بادوكون بشخصية الفتاة التي تشوّه وجهها بسبب حمض الأسيد..(صورة)

نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون

كشفت النجمة الأشهر في بوليوود ديبيكا بادوكون للمرة الأولى عبر حسابها على موقع إنستغرام عن شكلها في فيلمها القادم "Chhapaak"، وكانت قد تركت متابعيها في حالة من الصدمة والاندهاش بسبب الدقة والاتقان في نقل الصورة الحقيقية لإحدى اعتداءات حمض الأسيد والتي نجت منها الفتاة التي تجسد شخصيتها وتدعى "Laxmi Agarwal".

ويحكي فيلم "Chhapaak" قصة مبنية على أحداث واقعية لإحدى الفتيات التي تعرضت لهجوم واعتداء بحمض الأسيد الحارق، والتي تجسد شخصيتها الفنانة الهندية ديبيكا بادوكون، بالإضافة إلى أن الفيلم هو أول أعمال بادوكون في عالم الإنتاج.

وتركت ديبيكا تعليقًا على صورة الشخصية التي تجسدها عبر حسابها على إنستغرام وقالت: "شخصية ستبقى معي إلى الأبد..التصوير يبدأ اليوم، والعرض في تاريخ الـ10 من يناير عام 2020".

من ناحية أخرى، كانت الفتاة الحقيقية التي تعرضت للاعتداء بالأسيد "Laxami Agarwal" قد عبرت عن دعمها لديبيكا بادوكون وموافقتها على تجسيد قصتها في فيلم سينمائي، حيث كتبت عبر حسابها على إنستغرام: "أنا سعيدة جدًا أن ديبيكا تلعب هذا الدور، ليس لدي الحق لأحكم عليها الآن، ولكنها تملك في رصيدها العديد من الأعمال المميزة في السينما وأنا واثقة أنها ستعطي أفضل ما لديها".