الظهور الأول لسمية الألفي بعد استئصالها ورم سرطاني

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق (انستغرام)، ظهر فيها مع والدته الفنانة سمية الألفي في أول ظهور لها بعد إجرائها علمية استئصال ورم سرطاني قبل أيام.

وظهر أحمد الفيشاوي مع والدته سمية الألفي وهو يقبل يدها، معلقا: ( الحب كله و أكتر بكتير..شكرا يا صديقتي ).

هذا و تفاعل الجمهور مع الصور وقاموا بدورهم بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

يذكر أن سمية الألفي أجرت جراحة من أجل إزالة ورمًا في الغدد الليمفاوية وستخضع للعلاج الكيماوي، و تمكث الفنانة فى غرفتها بحالة مستقرة وستأخذ قسطا من الراحلة وعلى الأرجح سوف تغادر المستشفى اليوم بعد الاطمئنان عليها تماما.