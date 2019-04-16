الظهور الأول للفنانة نادية لطفي بعد انتشار شائعة وفاتها (صور)

تواجدت الفنانة القديرة نادية لطفي في الآونة الأخيرة في مستشفى المعادي العسكري، وذلك للبقاء تحت الرعاية الطبية باستمرار على الرغم أنها الآن في حال صحية مستقرة، ويحرص عدد من أصدقائها من النجوم على زيارتها بين الفينة والأخرى للإطمئنان عليها.

وبعد انتشار العديد من الشائعات حول وفاة الفنانة نادية لطفي في آواخر شهر فبراير الماضي، توجه كل من "بيلي" ابنة الفنانة المصرية الراحلة ناهد شريف، ودلال عبد العزيز، والإعلامية بوسي شلبي لزيارتها في المشفى، ونشرت شلبي مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيها نادية لطفي في تمام الصحة والعافية.

وعلّقت بوسي شلبي على الصور قائلةً: "نادية لطفي الفنانة الجميلة كانت من أصدقاء ناهد شريف ولها مواقف مهمة، في وقت علاجها".

يشار إلى أن الفنانة نادية لطفي صاحبة الـ82 عامًا، تم تكريمها في بداية عام 2019 من قبل وزارة الثقافة المصرية، ومنحتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم درع الدولة التقديرية للفنون، لأنها ساهمت في تقدييم عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرتها الطويلة في السينما المصرية.