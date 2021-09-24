الظهور الأول لماجدة الرومي بعد فقدانها الوعي على مسرح جرش

كشف عوض الرومي، شقيق النجمة الكبيرة ماجدة الرومي، عن صورة جمعته بالمطربة، والتي تعتبر أول صورة لها بعد تعرضها للاغماء أمس على مسرح مهرجان جرش وعلق عوض علي الصورة بـ (وأجمل صباح)، ولذلك ليطمئن جمهور الفنانة ماجدة الرومي بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها أمس أثناء احيائها مهرجان جرش في الأردن.

وتعرَّضت ماجدة الرومي للإغماء على خشبة المسرح وفقدت توازنها بالكامل أثناء أداء أغنيتها (أحبك جدًا) ما دفع العازفين ومنظمي الحفل للتوجه نحوها بسرعة لتفادي سقوطها أرضًا، لكنها عاودت النهوض من جديد بعد دقائق لاستكمال الحفل وسط تصفيق حار من الجماهير.

بدورهم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشورات الرومي وأعربوا عن سعادتهم لتواجدها لإحياء مهرجان جرش بأغانيها الرائعة، و لم تخلو تعليقاتهم من حس الفكاهة في التعليقات، فعلَّق أحدهم ساخرًا: (بنعتذرلك عن انو لمجرد حفلة عنا نزل عندك السكر). وكتب آخر: (حقك علينا ست ماجده.. معروف اي حدا بيجي عنا بصيبو ضغط او سكري... لو تعيشي معنا.. بتصيبك جلطه، احمدي ربنا انو بس دوخه، أصلاتاً احنا مش متعودين نسمع الا فتحيه).