الظهور الأول لياسمين عبد العزيز بعد تعافيها من أزمتها الصحية

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، بأول صورة لها عقب عودتها لمصر، وذلك بعد استقرار حالتها الصحية، وظهرت بالصورة عبر حسابها بموقع (إنستغرام)، بصحبة الأطباء المعالجين لها في المستشفى بسويسرا، موجهة الشكر للأطباء، وظهرت بحالة جيدة حسبما أعلن الأطباء المشرفون علي حالتها، وعلقت عليها قائلة: (الحمد لله الذي شفانا وعفانا).

ووصلت النجمة ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة مؤخرًا وذلك بعد استقرار حالتها الصحية، حيث سافرت لتلقى العلاج هناك قبل قرابة الشهر، وذلك قبل عودتها الليلة إلى مطار القاهرة بعد تعافيها تماماً من الأزمة الصحية التى تعرضت لها.

ونشرت ياسمين، عبر (ستوري) حسابها على (إنستغرام)، صورة لباب غرفتها بالمستشفى الذي حمل رقم 418، بإشارة لتوديعه بعد تعافيها.

بدوره احتفى الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بشفائها وعودتها إلى القاهرة بنشر صورة جمعتهما عبر حسابه على (فيسبوك): (حمد الله على السلامة يا روحي.. نورتي مصر والدنيا كلها، ربنا يحميكي ويحافظ عليكي ويسعدك يا رب).