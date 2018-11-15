الغاء جولة عاصي الحلاني في كندا و السبب...

الغاء جولة عاصي الحلاني في كندا

كشف الفنان عاصي الحلاني، عن سبب تأجيل الحفلات التي كان مقررا إحياؤها في كندا.

وغرد الحلاني على(تويتر) : (‏إلى جمهوري الحبيب في ‎كندا ... بسبب عدم حصولي أنا والفرقة الموسيقية على تأشيرات دخول إلى كندا في الأوقات المحددة لإحياء الحفلات الفنية فيها؛ تمّ إلغاء جولتي الكندية، وتأجيلها لمواعيد تُحدد لاحقًا).

وتابع :(0كنت أتمنى اللقاء بكم ومشاركتكم اسعد الأوقات.. على أمل اللقاء بكم قريبًا باذن الله.. أحبكم).