الغاء جولة عاصي الحلاني في كندا و السبب...
الغاء جولة عاصي الحلاني في كندا
كشف الفنان عاصي الحلاني، عن سبب تأجيل الحفلات التي كان مقررا إحياؤها في كندا.
وغرد الحلاني على(تويتر) : (إلى جمهوري الحبيب في كندا ... بسبب عدم حصولي أنا والفرقة الموسيقية على تأشيرات دخول إلى كندا في الأوقات المحددة لإحياء الحفلات الفنية فيها؛ تمّ إلغاء جولتي الكندية، وتأجيلها لمواعيد تُحدد لاحقًا).
وتابع :(0كنت أتمنى اللقاء بكم ومشاركتكم اسعد الأوقات.. على أمل اللقاء بكم قريبًا باذن الله.. أحبكم).
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