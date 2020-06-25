الفاشنيستا فينيسا تكشف عن مرضها.. والجمهور "ليه مش لابسة ستيانة"!

سلسلة تعليقات سلبية تلقتها الفاشينيستا السعودية المدعوة "فينيسيا" على أحدث صورة شاركتها عبر حسابها في إنستجرام.

الصورة والتي بدت طبيعية ومن دون تكلف عرضت فينيسيا لسخرية واسعة دفعتها إلى منع التعليقات، كما شاركت فيديو قرأت فيه بعضًا من هذه التعليقات والتي كان منها "ليه مش لابسة صدرية؟"، "المنظر مرة غلط الصدر واصل لبطنك"، "حامل ولا لأ"، "طالعلك كرش".

التعليقات الجارحة دفعت فينيسيا للخروج عن صمتها والتصريح أنها تعاني من تليفات في منطقة الصدر، وعندما وجدت دكتور تجميل من أجل أن يعالجها حدثت أزمة كورونا ودفعتها للعيش على المسكنات لتخفيف الألم.

كما تحدثت عن التنمر الذي تعرض له ابنها ريان، وكان من بين التعليقات التي ترافق ظهوره على اللايف "ابنك نصحان"، "ليش ابنك متين.. سويله رجيم"، كما أن البعض بدأ بفتح جروح الطفل بالسؤال عن والده المتوفي على الرغم من معرفتهم بذلك

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أم ريان أضافت أن ابنها متواجد مع أختها وزوج أختها لأنه يبحث عن حياة صحية فيها أب وأم، كما أنه ابتعد عن السوشال ميديا والظهور مع والدته بسبب التعليقات الجارحة. وختمت حديثها باحتمالية انتحارها لو أن دينها يسمح بذلك، إلا أن الدين الإسلامي يحرم ذلك.

يذكر أن فينيسيا كانت قد خسرت زوجها الذي يحمل الجنسية اللبنانية في حادث سير وهي حامل بابنها الوحيد، كما أنها خسرت والدتها منذ فترة وتعرضت لانتقادات شديدة لأنها شاركت فيديو وهي تطلع ابنها على الخبر واعتبرها البعض لم تحترم خصوصية الطفل وأن لا داعي لتصوير مثل هذه المواضيع.

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