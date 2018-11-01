فرقة واما

زف النجم محمد نور خبرًا أفرح الكثيرين عبر حسابه على موقع إنستغرام، وذلك بعد مشاركته لمقطع فيديو لعمل فني جديد يتم تحضيره في الأستوديو وسيلم شمل أعضاء الفرقة الشهيرة "واما" مرة أخرى بعد انقطاع وغياب دام سنوات عديدة.

وذكر نور اسم الأغنية التي يتم تحضيرها، والتي سيتم طرحها قريبًا بعنوان "مش وحيد"، بالإضافة إلى التعاقد مع المنتج ياسر خليل لإنتاج ألبوم غنائي كامل، ويتم العمل عليه في الوقت الحالي ليكون جاهزًا للطرح في صيف 2019، بالإضافة إلى تنظيم عدة حفلات داخل وخارج مصر.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed nour (@mohamed_nour_official_1) on Oct 31, 2018 at 4:02am PDT

وكانت فرقة واما قد بدأت بالظهور في عام 2005، والتي تضم كل من الملحن والمغني نادر حمدي والفنّان محمد نور والفنّان أحمد فهمي والمغني أحمد الشامي، وأصبحت لديهم آنذااك شهرة واسعة لتحليهم بالموهبة والمقدرة على توصيل الكلمات من خلال أغنياتهم بطريقة مليئة بالإحساس والحب، ولعل أشهر أغانيهم هي "دا كلام".