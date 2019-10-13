الفرقتان الكوريتان "سفنتين" و"أس أف 9" في عروض موسيقية حية

خبر سار لعشاق موسيقى البوب الكورية "كي- بوب"، يجسده حضور أبرز فرقتين كوريتين لإحياء عروض موسيقية في "المعرض الكوري للترفيه" في 17 أكتوبر. شاهد حفل فرقتي "سفنتين" و"أس أف 9" الكوريتين في مركز دبي التجاري العالمي، واستمتع بأشهر الأغنيات والرقصات الكورية.



تتكوّن فرقة "سفنتين" الشهيرة من 13 شخصاً ينقسمون إلى مجموعة تؤدي موسيقى الهيب هوب، وأخرى تتولى الغناء، وثالثة تؤدي الاستعراضات، حيث سيُذهلك كل عنصر فيها بمهاراته على خشبة المسرح وسيقدّمون أجمل أغنياتهم، ومنها تلك التي حصدت أكثر من 146 مليون مشاهدة على "يوتيوب".



بعد فرقة "سفنتين"، تؤدي فرقة "أس أف 9" عروضها، وهي مشهورة بأفرادها التسعة الذين يمتلكون مفاهيم إبداعية مختلفة. كن حاضراً لتستمتع بأدائهم الحي لأغنياتك المفضلة، مثل "أو سولو ميو" التي حصدت أكثر من 19 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

التاريخ 17 أكتوبر 2019 الفئة ترفيه حيّ الموقع مركز دبي التجاري العالمي الهاتف +971 4 450 4350 رسم الدخول مجاناً الدخول 6 مساءً الموقع الإلكتروني https://kbee.kr/fairDash.do