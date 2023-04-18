الفلسطينية إليانا ترفع الكوفية وترقص المجوز في "كوتشيلا"

باتت الفنانة الفلسطينية التشيلية إليانا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديمها عرضًا غنائيًا في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي الشعبي، وهو حدث يقام سنويًا في إنديو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

إليانا في مهرجان كوتشيلا

وتعد مشاركة أليانا في المهرجان سابقة فريدة من نوعها، باعتبار أنها أول فنانة عربية تغني باللغة العربية، حيث لقيت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير المتواجدة الذين كان من بينهم عرب.

ومن بين المقاطع التي لقيت صدًا كبيرًا، رفع أليانا الكوفية الفلسطينية وسط هتاف الجماهير الذين أشادوا بحركتها، وأدائها رقصة "المجوز" رفقة الراقصات.

وقدَّمت الفنانة الشابة على مسرح غوبي العديد من الأغاني من بينها "غريب علي"، و"على بالي"، و"أنا لحالي".

وأعربت أليانا عن سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز، فنشرت مقطع فيديو من عرضها الغنائي الذين تغنت فيه بأبيات شعرية لقصيدة "أصابك عشق" المنسوبة للشاعر اليزيد ابن معاوية.

وكتبت: "هاي البداية، أنا ممتنة لقدرتي على الغناء بلغتي وتقديم ثقافتي وموسيقاي ورقصي في مهرجان ككوتشيلا، شكرًا".

من هي إليانا ؟

يُشار إلى أن أليانا من مواليد 21 يناير 2002 من مدينة الناصرة، والدتها عملت ككاتبة وجدها كان شاعرًا ومغنيًا فلسطينيًا عربيًا، كما لديها شقيق يدعى "فراس" يمتلك موهبة العزف على البيانو، كما أن شقيقتها "تالي" تعملل في مجال تصميم الأزياء.

بدأت إليانا الغناء في سن مبكرة، حيث أن شقيقها "فراس" اكتشف موهبتها حينما كانت في السابعة من العمر أثناء غنائها أغنية للنجمة البريطانية أديل.

انتقلت الفنانةالشابة رفقة عائلتها إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، واكتشف موهبتها المنتج الموسيقي نصري عطوي، الذي بدوره دعاها إلى استديوه الخاص، وهناك تعرفت على النجم اللبناني مساري، والمُنتج الموسيقيّ العالميّ وسيم صليبي، مدير شركة يونيفرسال أرابيك ميوزيك.