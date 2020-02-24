الفنانة الأردنية ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي وترتبط بهذا الإعلامي

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية اليوم خبر ارتباط الفنانة الأردنية ونجمة سوبر ستار ديانا كرزون من أحد الأشخاص الناشطين الذين يعملون في المجال الإعلامي في الأردن ويدعى معاذ العمري.

وبحسب المقربين من الفنانة ديانا كرزون، سيتم عقد القران يوم الجمعة المقبل بشكل رسمي، وبناء على ذلك انهالت التعليقات والتهاني من قبل المتابعين الذين تمنوا التوفيق للثنائي الأردني والحظ السعيد في أيامهما القادمة.

وعن هوية الزوج المستقبلي للنجمة الأردنية، هو معاذ العمري ناشط وناقد على مواقع التواصل للعديد من الأمور والمواضيع المختلفة التي تكون في غالب الأحيان ضمن قائمة اهتمامات الشعب الأردني سواء ضمن المجالات الاجتماعية، السياسية وغيرها.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة ديانا كرزون كان قبل أيام قليلة، وذلك عندما أحيت حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في الإمارات، إلى جانب إصدارها أحدث أغانيها "صعب أقدر والتي غنتها باللهجة العراقية.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: