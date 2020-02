الفنانة الأردنية ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي وترتبط بهذا الإعلامي

‏اعلمُ جيداً أنك تعرضت لقصة في حياتك ، لموقف لا يمكنك أن تنساه ، لحديثٍ لن يغيب عن ذهنك ، لكن سأظل أقول لك : لا بد أن يأتي اليوم الجميل ، و تنسى فيه كل ما سلف ، ابتسم ، و لا تمضي وقتك في التفكير♥️ مكياج @aldahabmakeupartist كوافيره @marambakar ازياء @labourjoisie حسن فرحات @hassankfarhat #دياناكرزون #ديانا_كرزون #dianakarazon #قطر #الدوحه #qatar #الاردن #jordan

A post shared by diana karazon ديانا كرزون🌸 (@dianakarazonw) on Feb 23, 2020 at 11:32pm PST