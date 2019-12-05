الفنانة الكويتية حلا نوره تروي تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي!

تحدثت الفنانة الكويتية حلا نوره بكل شفافية عبر حساباتها على مواقع التواصل عن تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي من أحد الأشخاص، موضحة لمتابعيها أنها لجأت للقضاء للحصول على حقها وأنها لن تسكت لأن القانون يحميها ممن وصفتهم بـ"أشباه الرجال".

وفي التفاصيل، أوضحت الفنانة الكويتية حلا نوره ما حدث معها وقالت: " بنات لا تسكتون عن حقكم من أشباه الرجال المتحرشين واللي يهددون بالذات المرأة المتزوجة ويبي يهدم بيتها مع زوجها أي بنت، أي أم، أي زوجة، أو أي بنت مقبلة على الزواج لا تسمحون لهم يعيشون الدور والقوة عليكن أشباه الرجال اللي يتعرض لكم بالتحرش".

وتابعت :"ترا قانون المرأة حافظ حقوقها بالكامل وفي السوشال ميديا تقدرون تخلوها قضية رأي عام وصدقوني اللي يهدد جبان وما يسوى شيء واللي يهدد بالذات بنت متزوجة هذا شيطان نجس ومو رجل وحرام يعيش وتسكتون عنه عشان لا يتمادى ويستمر في تهديدات لكل بنات الأوادم اللي يتعرض لهم".

واختتمت حديثها قائلةً: "بس ما أقدر أقول شيء أكثر وقريب بصارحكم وأقولكم كل اللي صار معاي وحسبي الله ونعم الوكيل، والمحامي حسين بن شيبه تصرف بالموضوع بسرعة شكرًا له".

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