ريهام عبد الغفور تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف (صورة)

حتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بعيد ميلاد ابنها (يوسف) علي طريقتها الخاصة، ونشرت صورة برفقة ابنها على حسابها الشخصي عبر موقع (انستجرام) من خلال خاصية (ستوري).

وعلقت ريهام علي الصورة قائلة: (happy birthday to my son from another mother).

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور مسلسل (زي الشمس) و قد تم عرضه في رمضان 2019. و هو من بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، وعمر السعيد، من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.