الفنانة شهيرة تدافع عن منى زكي: “فنانة جميلة والناس بتحبك"

انضمت الفنانة المصرية شهيرة إلى صفوف المدافعين والمساندين للفنانة منى زكي التي تعرضت لهجوم وانتقادات لاذعة الآونة الأخيرة بعد مشهد خلع الملابس الداخلية التحتية في فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي طرحته منصة "نتفليكس".

وقالت شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، أن الهجوم الذي حدث على منى زكي وزوجها أحمد حلمي غير مبرر ومبالغ فيه، وتابعت خلال تصريحها لقناة "المحور" أنه لو عرض عليها فيلم "أصحاب ولا أعز"، كانت سترفض المشاركة فيه، لأن الدور الذي أدته منى زكي يحتاج إلى جرأة وما لا يتناسب معها.

ووجهت شهيرة رسالة إلى زكي، قائلة: "إنتي فنانة جميلة وليكي الأدوار اللي حبتك الناس فيها وشوفي الناس حباكي في أدوار إيه واعمليها لأن الفنان بيمشي على حب واتجاه الجمهور".

وتابعت: "لم يتم دعوتي لحضور أي مهرجان، من ساعة مرض محمود ياسين وكان تعبان سنين قبل وفاته، لم يتم دعوتي، ولو تم دعوتي هروح لأن دي مهنتي".

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