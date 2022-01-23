وُصف بالإباحية..مشهد منى زكي وهي تخلع ملابسها الداخلية من فيلم "أصحاب ولا أعز" يثير الجدل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن تداول روّاد مواقع التواصل مشهد مثير للجدل للفنانة منى زكي من فيلمها الجديد "أصحاب ولا أعز" الذي طرحته منصة "نتفليكس" مؤخرًا، حيث ظهرت وهي تخلع ملابسها الداخلية.

وفي التفاصيل، أثار مشهد منى زكي وهي تخلع ملابسها الداخلية التحتية وتضعها في حقيبتها جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه وُصف بالمشهد الجريء، وهو ما عرض الممثلة المصرية أيضًا لهجوم واسع وانتقادات لاذعة، خاصة وأن الجمهور اعتاد عليها بأنها دائمًا ما تقدم الأدوار المحترمة والتي تناسب العادات والتقاليد للمجتمع الشرقي المحافظ، وهو عكس ما ظهر في فيلم "أصحاب ولا أعز".

مشهد لـ #منى_زكي من فيلمها الأخير #اصحاب_ولاأعز على منصة نتفلكس يثير الجدل pic.twitter.com/IAYGUafUX1 — Mix Celebr (@mixcelebr) January 22, 2022

بالإضافة لما سبق، وجه الجمهور انتقادات لاذعة بسبب تلفظ منى زكي بكلمات وصفت بالإباحية، وتم اتهامها بالترويج للمثلية الجنسية، وذلك عندما قام زميلها في الفيلم الفنان فؤاد يمين بتمثيل شخصية مثلي جنسيًا يخفي الأمر عن أصدقائه.

من ناحية أخرى، تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلي المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، ضد فيلم "أصحاب ولا أعز" بتهمة نشر الفسق والفجور، بعدما أثار استياء الرأي العام، لتناوله موضوعات تخالف تقاليد المجتمع المصري، وعلى رأسها الترويج للمثلية الجنسية والخيانة الزوجية.

وفي أول تعليق للفنانة منى زكي، على مشاركتها في الفيلم قالت: "كان من دواعي سروري أن أعمل مع كل من شارك في هذا الفيلم، بدءًا من جميع زملائي والمنتجين وكل الفريق أمام الكاميرا وخلفها بالطبع".

الجدير بالذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" هو أول فيلم عربي من إنتاج "نتفليكس"، وهو من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة.

تدور أحداث "أصحاب ولا أعز" حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا:

نقابة الفنانيين السوريين تحسم خبر وفاة دريد لحام