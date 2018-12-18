صورة: الفنانة لطيفة بالحجاب والعباءة أثناء زيارتها للسعودية

لطيفة التونسية

شاركت الفنانة لطيفة التونسية محبيها عبر حسابها على موقع إنستغرام أحدث صورها التي التقطت لها أثناء زيارتها للمملكة العربية السعودية، وظهرت وهي ترتدتي الحجاب والعباءة السوداء.

وتأتي هذه الزيارة تحضيرًا لمشاركتها في الاحتفال الذي أقامته وزارة الإعلام السعودية الإثنين الـ17 من كانون الأول، وذلك بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي، وكانت لطيفة قد تركت تعليقًا على صورتها قالت فيه: " بين أهلي وناسي في الرياض، في المملكة العربية السعودية، الرياض عاصمة الإعلام العربي، استنونا".

View this post on Instagram A post shared by Latifa لطيفة التونسية (@latifaofficial) on Dec 16, 2018 at 6:53am PST

وكان عدد كبير من المعجبين والمتابعين في السعودية قد تركوا تعليقاتهم على صورة لطيفة التي نشرتها، ورحّبوا بعودتها على أرض المملكة من جديد، وذلك بعدما تم منعها من السفر إلى هناك بسبب ارتكابها مخالفة لنظام الزيارة والإقامة في عام 2011، حيث ذهبت وقتها بفيزا عمرة ولكن فيما بعد اتضح أنها ذاهبة لإحياء حفل زفاف.

من ناحية أخرى، كانت الفنانة لطيفة قد طرحت آخر أعمالها الفنية قبل 4 شهور من الآن، وهي أغنية منفردة بعنوان "فيها وفيها"، من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع.