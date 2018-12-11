الفنانة السعودية وعد

أثارت الفنانة السعودية وعد موجة من الجدل خلال اليومين الماضيين، وذلك بعدما قامت باحتضان الفائز بلقب برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "نجم السعودية" أحمد قصيري، وكانت قد تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب تصرفها هذا أمام الكاميرات.

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو احتضان وعد للفائز بلقب نجم السعودية التي تشارك فيه كعضو في لجنة التحكيم إلى جانب عبادي الجوهر والملحن سيف ممدوح، وظهرت في الفيديو وهي تحتضن الشاب بقوة تعبيرًا عن فرحتها بفوزه.

وهاجم الجمهور وعد السعودية بشكل شديد، معتبرين أن ما قامت به مخالفًا للعادات والتقاليد العربية والسعودية خاصة، وطالب البعض بمحاكمتها، فيما قال البعض بأن المتسابق كان في حالة صدمة ولم يستطع أن يستوعب ما حدث وقد يكون رافضًا لهذا الأمر إلّا أنه تعرض للإحراج وحدث ما حدث.

على صعيد آخر، استطاع أحمد قصيري أن يحظى بلقب نجم السعودية بعدما خاض منافسة شديدة مع المتسابق هشام مدخلي وأمين فارسي وجوري قطان، وكان ضيف الحلقة النهائية هو الفنان العراقي ماجد المهندس.