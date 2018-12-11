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الفنانة وعد تثير الجدل بسبب ما فعلته مع الفائز بلقب "نجم السعودية"..إليكم التفاصيل!

الفنانة وعد تثير الجدل بسبب ما فعلته مع الفائز بلقب "نجم السعودية"..إليكم التفاصيل!
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