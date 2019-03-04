الفنانة يارا أول فنانة عربية على صفحة نادي برشلونة بعد حفلها الأخير في دبي..شاهدوا الفيديو!

يارا

تعيش في الوقت الحالي الفنانة اللبنانية يارا أجمل أوقات حياتها، والتي من المعروف عنها حبها وعشقها الكبير للنادي البرشلوني واللاعب الأسطوري ليونيل ميسي، حيث قامت صفحة برشلونة على موقع إنستغرام بإعادة نشر فيديو خاص بها من حفلها الغنائي الأخير في دبي.

وكانت الصفحة الرسمية بالنادي الكتلوني قد وجهت كلمات الشكر والإمتنان للفنانة يارا التي كانت قد أهدت أغنية خاصة لبرشلونة خلال حفلها في دبي، كدعم منها وتشجيع لناديها المفضل، وقامت بأداء أغنية الجسمي المشهورة "حبيبي برشلوني".

وبهذا تكون يارا أول فنانة عربية تظهر على واحد من المواقع الرسمية والخاصة بنادي برشلونة، وهو الأمر الذي جعلها في حالة من الفرح والسرور الذي لا يوصف، حيث كانت قد كتبت تعليقًا على الفيديو قالت فيه: " حفلة مبارح الأسطوريّه يلي احتفلنا فيها لأوّل كلاسيكو ومن وحي المناسبه وكنت متوقّعه نتيجة المباراة الليله كالعاده فقلت نحتفل على طريقتنا ثانكس".

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