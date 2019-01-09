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الفنان أحمد جمال يعلن رسميًا ارتباطه بالإعلامية السعودية ديانا الخميس.(صورة)

الفنان أحمد جمال يعلن رسميًا ارتباطه بالإعلامية السعودية ديانا الخميس.(صورة)
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