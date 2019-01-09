الفنان أحمد جمال يعلن رسميًا ارتباطه بالإعلامية السعودية ديانا الخميس.(صورة)

أحمد جمال

شارك الفنان المصري ونجم عرب آيدول أحمد جمال خبر ارتباطه بالإعلامية السعودية ديانا الخميس بشكلٍ رسمي عبر حسابه على موقع إنستغرام، ونشر صورة جمعتهما حديثًا من احتفالهما بهذه المناسبة، و ظهرا فيها بغاية الرومانسية والجمال.

وعلّق جمال على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” قائلًا: “جمهوري الغالي حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب.. أحمد وديانا”.

وفي ذات السياق، فإنه من المرجح أن علاقة الثنائي الجديد كانت قد بدأت تأخذ مجرى آخر بعد أول لقاء جمعهما في عام 2014، وذلك عندما استضافت ديانا الخميس نجم عرب آيدول في برنامجها "صباحكم عيد" حيث كانت تقدمه على إذاعة إم بي سي آنذاك.

الجدير ذكره، أن الثنائي لم يلمح أي منهما سابقًا إلى وجود نية للارتباط ولم يظهرا إعلاميًا في السابق، وكان خبر الخطوبة مفاجئ للجمهور، حيث لم يكن أحد يتوقع أن يقرأ هذا الخبر أثناء تصفحه لموقع إنستغرام.