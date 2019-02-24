بالصور: الفنان أحمد زاهر ينجو من الموت بعد تعرّضه لحادث مرعب..إليكم التفاصيل!

الفنان أحمد زاهر

كشف النجم أحمد زاهر صباح يوم الجمعة عن تعرّضه لحادث سير مروّع كاد أن يودي بحياته، وقام بمشاركة بعض الصور لسيارته المتضررة، وأكد أن العناية الإلهية أنقذته من الموت، وحرص على أن يطمئن جمهوره على حالته الصحية مؤكدًا عدم تعرضه لأي إصابة تذكر.

وترك زاهر تعليقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام قال فيه: " الحمدلله حتى يبلغ منتهاه..قدر الله ومشاء فعل"، ليتفاعل معه متابعيه ومحبيه متمنيين له تمام الصحة والعافية وأن يحفظه الله لعائلته وأبنائه وفنه.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقلق فيها الفنان أحمد زاهر جمهوره على حالته الصحية في الفترة الواقعة ما بين عام 2018-2019، حيث كان قد وقع على المسرح أثناء تقديمه للنجم تامر حسني في إحدى حفلاته، لتنتشر آنذاك الكثير من الشائعات حول تدهور وضعه الصحي وتعرضه لإصابه خطيرة بسبب السقوط الذي حدث.