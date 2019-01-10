الفنان أيمن زبيب يثير الجدل بعد احتضانه لمودل عراقية بملابس مثيرة على المسرح..فيديو!

أيمن زبيب

أثار الفنان أيمن موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تداول فيديو يظهر فيه يغني في إحدى حفلاته الأخيرة في ليلة رأس السنة، ومن ثم يقوم باحتضان ملكة جمال أربيل آية علاء التي صعدت للمسرح لتحييه وتقدم وصلة رقص أمام الحاضرين.

وما تسبب بهذه الانتقادات للفنان اللبناني، هو ملابس آية علاء التي وصفها بعض رواد مواقع التواصل بالمثيرة، حيث أنها كانت ترتدي "جمبسوت" لونه كلون الجلد مع نقشات سوداء وملتصق بجسدها لدرجة أظهرت مفاتنها علنًا على المسرح.

View this post on Instagram A post shared by مس انستا (@ms.instaaa) on Jan 8, 2019 at 1:55pm PST

وكانت المودل العراقية قد ردت على سؤال متابعيها عن ما إذا كانت هي التي ظهرت في الفيديو مع أيمن زبيب، فقالت عبر تطبيق سناب شات: "نعم بليلة رأس السنة احترامًا إلي وتقديرًا، طلب مني أن أصعد إلى المسرح وكانت ليلة رأس السنة، وشنو الغلط بالموضوع اذا رقصت؟".