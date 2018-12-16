الفنان الراحل حسن كامي يحظى بقبر مرصع بماء الذهب بعد وفاته..(صور)

الراحل حسن كامي

غيّب الموت الفنان المصري حسن كامي يوم الجمعة الـ14 من ديسمبر لعام 2018، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بحضور عدد قليل من نجوم الفن في مصر، ولكن ما تم تدواله بكثرة خلال اليومين الماضيين هو قبره المرصع بماء الذهب.

وإضافة إلى ما سبق، فإن القبر موجود داخل صالون فخم لاستقبال الزوّار، وكانت وصية الراحل حسن كامي بعد إقامة دار عزاء له، وتلقت عائلته التعازي في منطقة باب الوزير بالقاهرة بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وظهر الفنان حسن كامي خلال مسيرته الفنية في أدوار الملك، والباشا و النبيل في عدة أعمال درامية مثل، الملك فاروق، بوابة الحلواني، الخواجة عبد القادر، المصراوية، ناس وناس، وغيرها من الأعمال.

الجدير بالذكر أن الفنان الأوبرالي حسن كامي كان قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة بشكل مفاجئ، حيث أنه لم يكن يشكو من أية أمراض في آخر أيامه، وتوفي عن عمر يناهز الـ82 عامًا.