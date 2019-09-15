الفنان السعودي خالد سامي يتعرض لوعكة صحية جديدة تدخله المستشفى..وهذه آخر تفاصيل حالته

نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى مستشفى الحرس الوطني في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض مساء الأربعاء الماضي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أجبرت عائلته والمقربين على نقله مباشرة لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم وجود شيء خطير.

وبعد نقله إلى المستشفى لمعرفة تفاصيل حالته الصحية، كشف صديقه المقرب الكاتب المسرحي مشعل الرشيد عبر حسابه على موقع تويتر تفاصيل وضعه الصحي قائلًا: " يرقد حالياً الفنان والممثل القدير (خالد سامي) بمستشفى الحرس الوطني بالرياض (الدور السابع) جناح 49 غرفة 1...دعواتكم له بالشفاء العاجل".

وعن وضعه الصحي الآن، أكد مقربون من خالد سامي أن حالته الصحية مستقرة الآن ولا تدعو للقلق، بحسب تصريحهم للعربية.

الجدير ذكره أن الفنان خالد سامي كان قد تعرض منذ 3 شهور لوعكة صحية أدخلته المشفى أيضًا في مدينة جدة، ومنذ ذاك الحين لا زال القلق مسيطرًا على عدد كبير من محبيه، خاصة وأنه من بين الفنانين الذين اشتهروا بالمسلسل الكوميدي "طاش ما طاش" مع ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

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