الفنان الراحل نبيل المشيني

توفي الفنان الأردني نبيل المشيني الشهير بشخصية "أبو عواد" في العاصمة الأردنية عمان عن عمر يناهز الـ80 عامًا، وكان نقيب الفنانين الأردنيين حسن الخطيب كتب للراحل نعيًا قال فيه: " إن الراحل المشيني قامة وطنية ثقافية وفنية عبر عقود خلت ، تعازينا لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز، اللهم تغمده بواسع رحمتك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

نبيل المشيني من مواليد 22القدس حزيران 1939، وهو ابن الفنان الأردني إسحق المشيني، وأخـو الفنان الذي رحل في عنفوان الشباب أسامة المشيني.

وقد عرف الفنان نبيل بشخصية أبو عواد في المسلسل الأردني حارة أبو عواد الذي انتشر في الخليج العربي فترة الثمانينات وكذلك المسلسلات البدوية آخرها راس غليص. عمل مذيعا في التلفزيون الكويتي والأردني، وكان رئيسا لرابطة الفنانين قبل النقابة، وعّين في مجلس الأعيان الأردني 2003 م.