الفنّانة إلهام فهد في ذمة الله بعد صراع مع مرض السرطان

الراحلة إلهام فهد

توفيّت الفنّانة اللبنانية إلهام فهد اليوم الـ27 من أكتوبر، وذلك بعد صراع طويل ومعاناة مع مرض السرطان، لتسدل الستار وتكتب لها النهاية عن عمر يناهز الـ45 عامًا.

وكانت فترة اشتهار الرّاحلة إلهام فهد في فترة التسعينيات، حيث أطلق عليها لقب "الأميرة الصغيرة"، وكانت لديها شهرة واسعة في الوطن العربي.

اكتسبت إلهام فهد نجاحها من خلال تقديم الأعمال الغنائية، ومن أشهرها: "أصلي شرقي" و"قالولي إنك معلم" و صدفة بعز الشتوية" و"بشوفك يومي قبالي" وغيرها من الأعمال التي بقيت في أذهان كل من أحبها وتابعها خلال مسيرتها الفنية.

وكانت إلهام قد قدمت في عام 2008 أغنيتين للجيش اللبناني وهما "علّي جبينك" و"شو القصة شو عم بصير"، وآخر أعمالها في عام 2016 كانت ترنيمة بعنوان "زمن القداسة" التي لحنتها بنفسها، وكتب كلماتها إميل فهد.

يشار إلى أن إلهام الفهد تزوجت ورزقت بولدين وهما آية وألدو، واختفت عن عالم الشهرة والأضواء آنذاك بسبب انشغالها مع أسرتها، وعادت مجددًا في عام 2001 من خلال أغنيتين مصورتين "ويش بيك" و "شو القصة".

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