داليا مبارك

أعلنت الفنّانة السعودية داليا مبارك يوم أمس عن دخولها للمشفى تحضيرًا لاستقبال طفلتها وولادتها، وكانت قد شاركت مقطع فيديو تظهر فيه برفقة زوجها الأمريكي مرتدية الملابس المخصصة لغرفة العمليات وتركت تعليقًا لمحبيها قالت فيه: "دعواتكم".

View this post on Instagram A post shared by Singer DALIA MUBARAK (@daliamubarakofficial) on Nov 16, 2018 at 4:55pm PST

وفجر يوم الأحد شاركت فرحتها بقدوم طفلتها التي أطلقت عليها اسم "Lily Summer"، وذلك من خلال صورة لأم تحمل طفلتها بين أحضانها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

وتفاعل الجمهور مع خبر قدوم طفلة داليا مبارك بشكل لافت، حيث بارك لها الجميع بهذه المناسبة السعيدة وتمنوا لها ولابنتها دوام الصحة والعافية، وكانت التعليقات بهذه الصورة: " مبروك الف الف الف الف مبروك تتربى في عزكم يااحلى داليا في العالم كله".

View this post on Instagram A post shared by Singer DALIA MUBARAK (@daliamubarakofficial) on Nov 17, 2018 at 4:26pm PST

من ناحية أخرى، كشفت داليا مبارك سابقًا أنها لن تشارك صورًا لطفلتها في البداية، ولكن ربما ستقوم بذلك عندما تكون الطفلة أكبر عمرًا.

الجدير بالذكر أن داليا مبارك أعلنت مؤخرًا عن سعادتها البالغة وذلك بعد ترشّحها لجائزة "BAMA" عن أفضل فنانة صاعدة، والذي سيقام في الـ23 من نوفمبر، إلّا أنها لن تكون حاضرة بسبب ولادتها لابنتها ليلي سمر.