الفنّانة اللبنانية نور تكشف عن اسمها الحقيقي والسبب الذي دفعها لتغييره!

الفنانة اللبنانية نور

كشفت الفنّانة اللبنانية نور عن اسمها الحقيقي خلال لقائها الأخير مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" على قناة النهار، وأوضحت خلال حديثها السبب الفعلي الذي دفعها لاختيار اسم "نور" واعتماده ليتم تداوله في الوسط الفني.

وقالت صاحبة الـ40 عامًا في سياق الكلام أن اسمها الحقيقي هو ماريان فيليب بن أبي حبيب، والسبب وراء تغييرها لاسمها كان عندما شاركت في بطولة فيلم "شورت وفانيلة وكاب"، حيث أشار عليها في وقتها الدكتور محمد العدل أن تختار اسمًا عربيًا، فوقع الاختيار على اسم "نور" بمساعدة من والدتها أيضًا، وتابعت: "في البيت ينادونني بماريان.. مفيش نور في البيت".

وكانت الفنانة اللبنانية قد عادت إلى الساحة بعد غياب استمر 4 سنوات، منذ ظهورها في مسلسلي سرايا عابدين والإكسلانس، حيث ظهرت في سباق رمضان الماضي عندما شاركت في بطولة مسلسل "رحيم" أمام الفنان ياسر جلال، وحقق المسسلسل نجاحًا كبيرًا.