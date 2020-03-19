الفن في أسبوع: خطوبة ياسمين صبري، حقيقة إصابة حماقي بفيروس كورونا، وشقيقة فنانة شهيرة خلف القضبان!

النشرة الفنية الأسبوعية على موقع البوابة الإخباري

نتابع معكم للأسبوع الثاني على التوالي أهم وأبرز الأحداث الفنية التي تصدرت قوائم محركات البحث على غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال النشرة الفنية الأسبوعية لموقع البوابة، تابعوا معنا أبرز العناوين التالية:

حقيقة إصابة محمد حماقي بـ(كورونا) وإيداعه الحجر الصحي

انتشرت عدد من الشائعات الفترة الماضية عن إصابة الفنان محمد حماقي بفيروس كورونا وإيداعه في الحجر الصحي وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والذعر على المطرب خاصة بعد تأكيد الشائعات على احتجازه بالحجر الصحي.

بدوره نشر المطرب فيديو من منزله عبر حسابه بموقع إنستغرام قال فيه: "أنا بعمل الفيديو ده من البيت.. النهاردة جاتلي رسائل كتيرعلى الواتس آب.. أنا قولت أطلع أطمنكم بنفسي.. إن فى إشاعة بتقول..أنا عملت تحليل عن فيروس كورونا.. وإن فيه اشتباه بالفيروس.. ده مش حقيقي خالص.. أنا فى البيت والحمد الله كويس ومفيش مشكلة وأشكركم جدا على اهتمامكم".

خطوبة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

تصدر خبر خطوبة الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قوائم الترند على غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي بداية الأسبوع الحالي، حيث كان الخبر مفاجئًا دون أي سابق إنذار، وعلم الجميع بالصدفة عن الأمر وذلك بعد أن نشر أبو هشيمة صورة له، وحينها استطاع البعض أن يلاحظ انعكاس ياسمين صبري في نظارة أبو هشيمة الشمسية ليتم لاحقًا الإعلان رسميًا عن الخطوبة وانتشار أول صورة تجمع الثنائي.

القبض على شقيقة دنيا بطمة في قضية فضح المشاهير من خلال حساب "حمزة مون بيبي"

ألقت السلطات المغربية القبض على ابتسام بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة، وكانت المحكمة في مدينة مراكش المغربية أصدرت قرارًا باعتقال ابتسام بطمة ووضعها في السجن على خلفية ثبوت تورطها في حساب "حمزة مون بيبي" وهو الحساب الذي تم من خلاله بث صور وتصريحات دون أخذ الموافقة من أصحاب الشأن، إلى جانب ادعاءات كاذبة وفضائح جنسية بهدف التشهير بشخصيات معروفة وابتزازها والإضرار بسمعتها.

وفي ذات السياق، ثبت في وقت سابق تورط دنيا بطمة أيضًا في الحساب الفاضح للمشاهير، إلّا أنه تقرر إخلاء سبيلها على ذمة القضية بكفالة مالية كبيرة، إلى جانب إصدار قرار بمنعها من السفر خارج المغرب.

محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف تطورات جديدة في القضية الأكثر جدلًا في عام 2020

علقت الدكتورة والمحامية رهاب بيطار على آخر التطورات الخاصة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم، وذلك بعد أن صدر التقرير الطبي النهائي للشاب محمد الموسى، والذي حمل معه تفاصيل صادمة ومفاجئة.

وفي ظل حرصها على مشاركة كل ما يتعلق في القضية الأكثر جدلًا منذ بداية 2020، نشرت محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم الدكتورة رهاب بيطار آخر المستجدات بعد صدور التقرير الطبي للشاب المتوفي، وقالت في تغريدة على تويتر: "إن تعدد المرامي النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية".

إن تعدد المرامي النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية.#محمد_الموسىhttps://t.co/2kKO2b7VK8 — Dr Rehab Bitar - د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 15, 2020

وفي تغريدة أخرى، كشفت الدكتورة رهاب بيطار أن من بين أسباب الوفاة تعرض القتيل لنزف دموي وتهتك دماغي بسبب تعدد الطلقات النارية التي تم إطلاقها عليه من قبل فادي الهاشم زوجه نانسي عجرم.

كمامة أحلام الماسية تثير الجدل على مواقع التواصل

أحدثت الفنانة أحلام ضجة برد فعلها على متابعة تداولت صورة لكمامة مرصعة بالألماس، مع كتابتها تعليق ساخر يشير إلى أنها تخص الفنانة الإماراتية، ونشر أحد الحسابات صورة لكمامة بإطار من الألماس ويتدلى منها حجراً كريماً، وجاء التعليق: "كمامة الفنانة أحلام".

وجاء رد فعل أحلام طريفاً على المنشور، من خلال إعادة نشر التغريدة عبر حسابها على تويتر، الأمر الذي دفع المتابعة لإبداء سعادتها الكبيرة بهذا الموقف قائلة: "أجمل شي صار لي هالسنة إعادة تغريدة ليا من الفنانة أحلام".

إطلاق سراح الفاشينيستا سارة الكندري بكفالة مالية

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية في وقت سابق قرارًا بالقبض على الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها في قضية "مخالفة الآداب العامة"، وبعد الاستئناف قررت المحكمة إخلاء سبيل الثنائي بكفالة 6600 دولارًا لكل منهما.

وفي أول تعليق للكندري بعد الواقعة، ردت على كل من يتربص بها وينتظر سقوطها قائلة: "ذهبنا بأنفسنا للمحكمة ولم يسحبوني واستأنفنا في القضية ودفعنا كفالة، الدنيا دوارة، كما تدين تدان، سيصير فيكم مثل ما صار فيني، ما راح تهزون شعرة من راسي، أنا صامدة واللي عندي شيء يتصرف أمامي وأنا ما بحب الأشخاص اللي بميت وجه".

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