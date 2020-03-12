الفن في أسبوع: انفصال أنغام، تأجيل محاكمة زوج نانسي بسبب الكورونا، وفنانة كويتية تخضع لعملية تحول جنسي!

النشرة الفنية الأسبوعية على موقع البوابة الإخباري

شهد الأسبوع الحالي منذ بدايته العديد من الأخبار الفنية الصادمة والمثيرة للجدل، وبعضها احتل المراتب الأولى على محركات البحث لموقع غوغل، ومن خلال النشرة الفنية الأسبوعية لموقع البوابة، تابعوا معنا أبرز العناوين التالية:

انفصال أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم

على الرغم أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن الانفصال، إلّا أن كل الدلائل والتصريحات تشير إلى أمر واحد وهو أن الفنانة أنغام انفصلت عن زوجها أحمد ابراهيم، وقامت بإلغاء متابعته على إنستغرام، وكان هذا الخبر من بين الأخبار التي حازت على اهتمام الجمهور خلال الأسبوع الحالي وتصدرت عناوينه محركات البحث ومواقع التواصل.

هدى حسين وخاطفة الدمام

تداولت عدة مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي احتمالية أن تجسد الفنانة الكويتية هدى حسين شخصية خاطفة الدمام الأكثر جدلًا في السعودية من خلال عمل درامي، وبعض الأنباء أفادت أنه بالفعل تم عرض السيناريو على الفنانة الكويتية ووافقت بشكل مبدئي على المشاركة في العمل.

الكورونا تؤجل محاكمة زوج نانسي في قضية القتل العمد

تأجلت محاكمة فادي الهاشم في قضية القتل العمد التي راح ضحيتها الشاب السوري محمد الموسى والسبب فيروس كورونا، حيث تم إصدار قرار في لبنان كإجراء احترازي بتأجيل المحاكمات لمدة أسبوع، وبعض الأنباء أشارت إلى أن زوج نانسي عجرم استغل الموقف لصالحه ولاذ بالفرار إلى قبرص على الرغم أنه ممنوع من السفر إلى حين الانتهاء من القضية.

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ48

احتفلت الديفا هيفاء وهبي بعيد ميلادها قبل أيام، بوجود زملائها في كواليس مسلسلها القادم "أسود فاتح" في رمضان 2020، حيث فاجأها فريق العمل بحفل عيد ميلاد، وعبّرت عن فرحتها وامتنانها من خلال مشاركتها لبعض الصور والفيديوهات من الاحتفالية عبر حسابها على إنستغرام.

عزة زعرور مقدمة البرامج على MBC3 تدخل القفص الذهبي

احتفلت المذيعة عزة زعرور بحفل زفافها على الشاب نور ياسين، وشاركت على مواقع التواصل عددًا من الصور والفيديوهات الخاصة بالاحتفال الذي تم في دبي بحضور الأقارب والأصدقاء ، وتلقت التهاني من الجمهور والمحبين في يومها الخاص.

فنانة كويتية شهيرة تخضع لعملية تحول جنسي من ذكر لأنثى

خضعت الفنانة الكويتية بشاير حسين لعملية تحول جنسي من ذكر لأنثى، وذلك بعد أن كشفت الفحوصات الطبية أن نسبة هرمونات الأنوثة لديها طاغية بنسبة تعدت الـ90%، واعترفت بذلك من خلال تصريحات صحفية جديدة لها قائلة: "ما فعلته ليس عيبًا أو مخالفًا للشرع، هذا شيء بداخلي وهذه حقيقتي".

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