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الفيلم التركي "الحشائش اليابسة" يحظى بـ إشادة كبيرة من النقّاد في مهرجان كان

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 24 أيّار / مايو 2023 - 10:00
فيلم على الحشائش اليابسة
فيلم على الحشائش اليابسة

شارك المخرج التركي الشهير "نوري بليج جيلان" في مهرجان كان السينمائي والذي بدأت فعالياته يوم 16 مايو وذلك بفيلمه التركي الجديد "الحشائش اليابسة".

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وأشاد عدد كبير من النقّاد بقصة الفيلم والحبكة العميقة الذي يتحدّث عنها حيث أنه يتناول حياة القرى البسيطة، وقصة كفاح شاب ومعاناته مع الظلم بعد توجيه تهمة تحرش ظالمة له.

الفيلم التركي الحشائش اليابسة يحظى بإشادات واسعة في مهرجان كان 
 

تدور احداث الفيلم في قرية بسيطة جداً ويجمع ما بين نخبة من نجوم وممثلين أتراك مميّزين ويتناول قصة شاب يعمل في مدرسة في هذه القرية الصغيرة ويطمح بان ينتقل إلى مدينة إسطنبول.

لكنّه ومع مرور الوقت يفقد الأمل بذلك ليبدأ حياته في القرية الصغيرة والاعتياد عليها وعلى سكانها وطريقة الحياة هناك،  ومع اقتراب استعداده للانتقال الى اسطنبول تنقلب حياته رأس على عقب بعد أن يتم توجيه تهمة التحرش الجنسي له بواحدة من طالباته المفضلات لديه.

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 وبعد عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي وقف الحضور للتصفيق له لفترة طويلة، بسبب القصة وتناول الحياة الصعبة لهذا الشاب الذي يمتهن التدريس وما واجهه، وتداول رواد السوشال ميديا فيديو من تفاعل الحضور مع الفيلم بعد عرضه.

كلمات دالة:فيلم الحشائش اليابسةأخبار المشاهيراعمال المشاهيرمهرجان كان السينمائي

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