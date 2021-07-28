القبض على فنان كويتي بتهمة تهريب المخدرات.. والجمهور يخمن: نجم دفعة بيروت



أثار الصحافي الكويتي أبو طلال الحمراني والذي يصف نفسه بأنه مختص في عالم الجريمة حالة من الجدل بين رواد تويتر بسبب تغريدة له قال فيها: " القبض على ممثل كويتي مشهور بالأعمال الرمضانية والأدوار البطولية قبل اسبوع لحظة وصوله إلى مطار الكويت ملغم بالمخدرات حيث تم التحقيق معه وكشف أنه أصبح مدمن أثناء وجوده لتصوير عمل فني في أحد الدول العربية، وتم إحالته للسجن 21 يوم على ذمة التحقيق!!"

وتفاعل الجمهور مع التغريدة بشكل واسع، محاولين تخمين اسم الفنان، فيما قال عدد كبير من المتابعين أن أول أحرف من اسم الفنان الكويتي المقصود هو ع ك، وأشار عدد كبير إلا أنه سبق وأن شارك في المسلسل الشهير دفعة بيروت.

وجاء في تعليقات الجمهور: " ياليته احترم مسيرته الفنية وكبر سنه؟!! أسأل الله العلي العظيم أن يعافينا مما اُبتليوا فيه."، وفي تعليق آخر: "اش هالغباء شلون شايل معاه مخدرات ويمر علي مطار دولي بهالظروف . يعني ماسكينه ماسكينه".

وفي تلميح عن الشخصية قال متابع: " حرفه الاول ع والحرف الثاني من الأب او العايله ك"، وعبر متابع عن غضبه بسبب محاولة الجمهور معرفة هويته والتلميح له وجاء في تعليقه: "هذا ابتلاء من ربي لو انه (مروج )كان قلنا مايخالف قولوا اسمه اما انه مدمن مو من حقكم تشهرون فيه،كل شخص يسعى ورا فضايح الناس لابد يجي يوم ينفضح الله لا يجعلني شخص ادور الزلة على الناس عشان انشهر".

وبالرغم من تحليلات الجمهور التي راحت في مجملها عن فنان شاب كان قد شارك في المسلسل الخليجي دفعة بيروت والذي عرض مؤخرًا على منصة شاهد الالكترونية وتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، وانحجز حينها نجوم العمل العرب في أحد فنادق بيروت بسبب إجراءات الوقاية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد، إلا انه حتى اللحظة لم يتم الكشف أو تأكيد الخبر بشكل صريح.

يُشار إلى أن ابو طلال الحمراني يعرف عنه نشره بشكل مستمر حوادث واخبار تخص النجوم في الكويت وعادة ما تكون هذه الاخبار صحيحة ومن مصادر مؤكدة

