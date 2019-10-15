تُعد القرية العالمية من أروع الوجهات العائلية في دبي، كونها تجمع العالم في موقع واحد، وتجذب الجميع من مقيمين وزوّار من مختلف الجنسيّات والأعمار. تُقام الفعاليات والعروض الترفيهية على المسرح الرئيسي، وفي مختلف أجنحة البلدان التي تعرض بدورها المنتجات المتميزة بصناعتها.



تقدّم القرية العالميّة المأكولات الشهيّة من مختلف المطابخ العالمية والبلدان ضمن أكثر من 21 مقهى ومطعماً. كما وتقدّم العروض الحيّة من فرق عالميّة تتواجد على مدار فترة افتتاح القرية العالمية.



تتميّز القرية العالميّة بأجوائها الرائعة، والاحتفال بالتنوّع الجميل من مأكولات وملبوسات واكسسوارات ومنتجات حرفية وغيرها، بالإضافة إلى الألعاب الشيّقة، والتصاميم الداخليّة المدهشة التي تهدف إلى تمثيل أكثر من 75 حضارة لبلدان مختلفة مثل ساعة بيغ بن اللندنية، وبرج بيزا المائل وتاج محل وغيرها الكثير من التصاميم المناسبة لتكون خلفية رائعة لالتقاط صور السلفي.



التاريخ 29 أكتوبر - 04 أبريل 2020 الفئة نمط حياة , ترفيه حيّ , عائلة , مجتمع , تجارب الموقع القرية العالمية الهاتف +971 4 362 4114 رسم الدخول 15 درهم الدخول من السبت للأربعاء من الساعة 4:00 بعد الظهر لغاية الساعة 12:00 منتصف الليل

الخميس والجمعة وأيّام العطل تفتح القرية العالميّة من الساعة 4:00 بعد الظهر لغاية الساعة 1:0 بعد منتصف الليل.

الدخول يوم الإثنين مخصّص للعائلات والسيّدات فقط. الموقع الإلكتروني http://globalvillage.ae