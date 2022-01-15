القضاء الكويتي يتحرك ضد أحلام و هذا هو السبب...

سجلت الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية الكويتية، قضية ضد الفنانة أحلام بسبب عدم التزامها بتعليمات الحجر الصحي المفروضة من قبل السلطات لمواجهة فيروس كورونا، أثناء زيارتها للبلاد.

و كانت الفنانة أحلام، التي زارت الكويت السبت الماضي لإحياء حفل زفاف، قد أبدت استغرابها واستياءها مما تعرضت له من إجراءات مرتبطة بمواجهة فيروس كورونا ومنعها من مغادرة الكويت قبل انقضاء 72 ساعة، بخلاف الفنان فهد الكبيسي الذي تزامن وصوله مع وصولها إلا أنه تمكن من المغادرة.

ومن جانبه رد فهد الكبيسي عبر فيديو له على (تويتر) قال فيه أن منذ وصوله قدم شهادة التطعيم وخضع للمسحة ومن ثم توجه للحفل وغادر البلاد.