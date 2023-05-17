الكشف عن تفاصيل مسلسل كرم بورسين الجديد.. "إشراقتي"

كشفت شركة القمر Ay Yapım لإنتاج المسلسلات في تركيا تفاصيل جديدة عن المسلسل الذي سيجمع ما بين النجمين كرم بورسين وحفصة نور في بطولة المسلسل.

تفاصيل مسلسل كرم بورسين الجديد "إشراقتي"



أعلنت شركة القمر للإنتاج رسمياً عن المسلسل التركي الذي سيكون من بطولة النجم "كرم بورسين" وحفصة نور وسيحمل المسلسل اسم "إشراقتي".



وبدأ مخرج المسلسل "علي بيلجين" بتشكيل الكاست الخاص بالمسلسل حيث أكّد بان نجمي العمل هما كرم بورسين وحفصة نور لكن لم يتم الكشف عن النجوم الآخرين، كما أنه بدأ المفاوضات مع قناتي Kanal D و Show TV بهدف الحصول على حقوق بث العمل.



وبحسب التفاصيل المتداولة سيبدأ تصوير المسلسل في أول اسبوع من شهر يونيو القادم حيث أن عرض الحلقة الأولى ستكون في منتصف يوليو وذلك بحسب مصادر مؤكّدة.

تفاصيل مسلسل إشراقتي للنجم كرم بورسين

وتدور قصة مسلسل إشراقتي حول شاب يدعى أوغوز وهو الوريث لشركة Alaca يترك والده وصية له بأن يتولّى العمل من بعده، بالاضافة الى وصيّة رعاية أطفاله من زوجته الثانية.



لكن أوغوز لا ينفذّ الوصيّة ولا يرغب بذلك إلا أن طريقه سيتقاطع مع طريق ليلى التي تمارس الاحتيال مع اخوتها ويقع سوء فهم بينهما مما يجعل أوغوز يعتقد بان ليلى أتت المنزل كمربية لبتدأ أحداث القصة.

والجدير بالذكر ان شركة القمر كانت قد اعلنت في وقت سابق عن نيتها التعاون مع كرم بورسين في عدد من الأعمال.

ويعود النجم التركي لجمهوره بعد غياب حيث كان آخر أعماله مسلسل "أنت اطرق بابي" الذي جمعه بزميلته وحبيبته السابقة هاندا ارتشيل وحقق الكثير من النجاح في تركيا والوطن العربي.