حلا نوره

أعلنت مؤخرًا الفنانة الكويتية حلا نوره قرارها بالتراجع عن الاعتزال، وذلك بعدما ردت على أكثر من متابعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أيضًا قد أعلنت عبر حسابها على موقع إنستغرام عن حلولها ضيفة في برنامج "كشف حساب" مع الإعلامية مي العيدان.

وبمجرد أن عادت لممارسة نشاطاتها على مواقع التواصل وأيضًا للظهور التلفزيوني، بدأت الأسئلة تنهال عليها من كل صوب، حيث علقت إحدى المتابعات: "هذه ما قالت تبي تعتزل؟"، لترد عليها الفنانة حلا نوره وتقول: " لا حبي ما راح أعتزل وصحيح قلت لأن كنت أمر بضغط نفسي شديد والحين تراجعت عن قراري أنا إنسانة ناجحة وراح أكمل نجاحاتي".

يذكر أن الفنانة الكويتية حلا نوره، أعلنت اعتزالها الفن منذ شهر، موضحة أن هذا القرار لا رجعة فيه، لأنها تعبت من عواقب الشهرة، وكان السبب الرئيسي الذي دفعها للاعتزال عندما أعلنت عن وفاة والدتها وفي اليوم التالي خرجت والدتها بفيديو كذبت الخبر وصدمت الجمهور.