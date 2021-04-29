الكويتية شمس: (أشعر بالحزن على هيفاء وهبي!)

كشفت الفنانة الكويتية شمس عن حزنها على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. ورجحت المطربة الكويتية في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج (العرافة)، المذاع على فضائية (المحور) المصرية أن يكون حزنها على هيفاء وهبي هو بسبب (حياتها وابنتها زينب)، موضحة أنها متعاطفة معها.ووجهت شمس رسالة إلى هيفاء وهبي هي:(الله يعينها).

و اعترفت شمس الكويتية في لقائها مع ب الإعلامية المصرية بسمة وهبة، بأنها حظرت حساب الفنانة الإماراتية أحلام على موقع (إنستغرام) للتواصل الاجتماعي.

وأكدت أنها ليست من قام بالتقاط صورة ثابتة (سكرين شوت) لعمل أحلام متابعة لها على (إنستجرام)، وإنما معجبيها الذين يشرفون على إدارة حسابها، ثم قامت بعدها بعمل (بلوك) لها.

و عن أبرز الأصوات الغنائية على الساحة العربية، قالت شمس الكويتية، إنها (تفضل الفنانة آمال ماهر كصوت نسائي عربي)، مشيرة إلى انتظارها للأعمال الغنائية الجديدة التي تقدمها. كما ذكرت أن المطربين الرجال حاليًا يعتمدون طبقات صوت نسائية، كما أنهم يغنون بربع صوت، مضيفة أنها تشتاق لسماع أصوات رجالية كالفنانين هاني شاكر ومحمد ثروت ومحمد الحلو.