شاهدوا بالفيديو: اللبنانية قمر تتحوّل لطفلة في يوم ميلاد ابنها جيمي وتحتفل بطريقة جنونية!

قمر وابنها جيمي

شاركت المغنية اللبنانية قمر متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام، مجموعة من الفيديوهات والصور من أجواء الاحتفال بعيد ميلاد ابنها جيمي، واختارت قاعة كبيرة مزيّنة بالبالونات وبحضور عدد كبير من الأطفال الذين أضافوا البهجة والفرحة للمكان.

View this post on Instagram Happy birthday my love jimmy A post shared by (@singeramar) on Oct 22, 2018 at 11:49am PDT

وظهرت قمر في الفيديوهات والسعادة تغمرها أثناء احتفالها بعيد ميلاد ابنها الوحيد جيمي، حيث قامت بالغناء والرقص واللعب والقفز، وكانت ترتدي زيًا يناسب الأجواء، وكأنها عادت طفلة من جديد، ولم تفارق الابتسامة ملامح ابنها وخاصة أنها اختارت له قالب حلوى على شكل كرة السلة وهي لعبته المفضلة.

View this post on Instagram A post shared by (@singeramar) on Oct 22, 2018 at 1:48pm PDT

ومن المعروف عن اللبنانية قمر أنها تقوم على رعاية ابنها جيمي لوحدها، وذلك بعدما أنكر والده رجل الأعمال المصري جمال مروان نسبه إليه، وحتى الآن لا زال يرفض الاعتراف به.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال قمر كانت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أنا حالة" والتي تعاونت فيها مع المخرج المعروف سعيد الماروق، وحققت الأغنية حتى الآن نسبة مشاهدات وصلت إلى 2 مليون تقريبًا منذ طرحها قبل أسابيع.

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