اللبنانية قمر تكشف عن صورة ابنتها و جمالها يبهر المتابعين

كشفت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام) عن ابنتها حديثة الولادة (لونا) للمرة الأولى.

وعلقت قمر على الصورة التي جمعتها بابنتها قائلة:(ابنتي الصغيرة، نور حياتي).

وانهالت التعليقات على الصورة، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: كتير بتشبهك، الله يخليلك ياها، قمرين، اسم الله شو حلوة، وغيرها من التعليقات.

وكانت قمر قد ردت على الاتهامات التي وجهها لها عدد من متابعيها بإنجابها ابنتها الثانية (لونا) دون زواج، وعبر خاصية (ستوري) بحسابها بموقع (إنستغرام)، نشرت صورة من جواز سفر ابنتها الأمريكي.

وعلقت قمر: (نيال المظلوم يلي عند ربه بريء، لكل العالم اللي عم يحكوا ويكتبوا حكي شمال ويمين، ويقولوا عني حكي طالع ونازل ومش منيح وإنو بنتي خلقت ومش عارفين مين بيا).

وتابعت: (هيدا باسبور بنتي الأمريكي، وهيدا اسم بيا، ياريت تلتهوا بحالكم وشو بدكم بالعالم، لونا مهدي الغندور، الله يبعتلك أيام حلوة).