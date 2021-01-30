اللبنانية منار حمزة تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم!

ومن جانبه رد عصام نجل الفنان الراحل على الأمر، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، قائلًا: (أبويا مستحيل يعمل حاجة زي دي كان هيقولنا أكيد).
وتابع: (منار أختنا وغالية عندنا وأبويا كان يعتبرها بنته لكن مش لدرجة أنه يكتب لها فيلا، وأنا مستني أشوف المحامي، بس لحد الآن مفيش ورق يثبت كلامها)، حسب موقع مصراوي.
وردًا عن سؤال إن كان لديها مستندات رسمية تثبت صحة حديثها عن حقها في ميراث والده، قال عصام: (لو فيه حاجة زي كده هنفذها طبعا، أبويا وهو عايش مكناش بنكسر كلامه ومش هنعملها وهو ميت).
وظهرت منار حمزة في بث مباشر عبر (فيسبوك)، طالبت خلاله ورثة الراحل شعبان عبد الرحيم بمنحها فيلا مؤكدة إنها لها حق في ميراثه.
يذكر أن مناز حمزة عُرفت في مصر من خلال تقديمها فيديو كليب (هتجوز لبنانية)، مع الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم قبل وفاته العام الماضي.