اللبنانية منار حمزة تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم!

فجرت الفنانة اللبنانية منار حمزة مفاجأة من العيار الثقيل ، كشفت من خلالها أن عصام نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم يرفض منحها حقها في الميراث.

وقالت منار في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) انها منذ وفاة شعبان عبد الرحيم وهي متواجدة في الولايات المتحدة وانها عندما قررت الحصول على حقها منعها عصام ابن شعبان عبد الرحيم.

وأكدت منار حمزة انها لم تتزوج من شعبان عبد الرحيم بل كانت تربطه بها صداقة قوية وقام بتسجيل فيلا باسمها بينما يرفص نجله منحها حقها.

ومن جانبه رد عصام نجل الفنان الراحل على الأمر، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، قائلًا: (أبويا مستحيل يعمل حاجة زي دي كان هيقولنا أكيد).

وتابع: (منار أختنا وغالية عندنا وأبويا كان يعتبرها بنته لكن مش لدرجة أنه يكتب لها فيلا، وأنا مستني أشوف المحامي، بس لحد الآن مفيش ورق يثبت كلامها)، حسب موقع مصراوي.

وردًا عن سؤال إن كان لديها مستندات رسمية تثبت صحة حديثها عن حقها في ميراث والده، قال عصام: (لو فيه حاجة زي كده هنفذها طبعا، أبويا وهو عايش مكناش بنكسر كلامه ومش هنعملها وهو ميت).

وظهرت منار حمزة في بث مباشر عبر (فيسبوك)، طالبت خلاله ورثة الراحل شعبان عبد الرحيم بمنحها فيلا مؤكدة إنها لها حق في ميراثه.



يذكر أن مناز حمزة عُرفت في مصر من خلال تقديمها فيديو كليب (هتجوز لبنانية)، مع الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم قبل وفاته العام الماضي.