اللقطات الأولى لحفل زفاف ديميت أوزدمير.. شاهد غرابة فستانها

تحتفل النجمة التركية الشهيرة "ديميت اوزدمير" اليوم بزواجها من المغني اوزهان كوتش، وهو حفل الزفاف الذي كان من المفترض ان يقام يوم الجمعة الماضية وتم تاجيله لليوم بسبب سوء الاحوال الجوية.

اللقطات الأولى لحفل زفاف ديميت أوزدمير

تداولت العديد من الصفحات اللقطات الاولى لحفل زفاف النجمة التركية "ديميت أوزدمير" اللقطات الأولى لحفل زفافها والذي يقام حالياً في تركيا خلال هذه الساعات، حيث شاركت ديميت إطلالتها الأولى خلال حفل زفافها رفقة زوجها أوزهان كوتش.

وظهرت ديميت مرتدية فستان أبيض بقصة غريبة بعض الشيء حيث شبهه الكثير من المتابعين كأنه شبكة صيد وجاء من الأعلى بقصة الباكلس.

كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة منخفضة ووضعت عليها طرحتها البيضاء، بالإضافة الى اعتمادها على المكياج الخفيف والطبيعي لوجهها.

أما أوزهان فقد ظهر وهو يرتدي بدلة توكسيدو سوداء حيث ظهر بكامل أناقته، بينما وقف الثنائي أمام بحيرة وهما يلتقطان صور حفل الزفاف، حيث ظهرت ديميت في صورة أخرى وهي تمسك الورود.

ولم تُعرف تفاصيل الاطلالات الأخرى لديميت، حيث كشفت خلال وقت سابق بأنها تنوي ارتداء 3 فساتين بيضاء مختلفة وكان هذا الأول كما أنها كشفت عن نيتها التبرع بفستان لواحدة من المتابعات ولكن لم يُعرف ما اذا كان هذا الفستان الذي ستتبرع فيه أم لا.

تفاصيل موعد حفل الزفاف

وكانت ديميت أوزدمير قد أجّلت حفل زفافها الذي كان مقررًا يوم الجمعة الى اليوم الأحد بشكل مفاجىء وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية التي كانت في تركيا.

ويبدو واضحاً بانها أقامت حفل زفافها في الهواء الطلق لذلك قامت بتأجيله الى اليوم تحديداً، وذلك بعد أن أقامت حفلة حنّاء وشاركت صورها عبر صفحتها الخاصة.