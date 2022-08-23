مع اقتراب زفاف ديميت اوزدمير.. الجمهور يستذكر تصريحات جان يمان السابقة: شعرت برغبة نحوها

تستعد النجمة التركية ديميت أوزدمير للاحتفال بزواجها من خطيبها المغني التركي أوزهان كوتش، اعاد الجمهور استذكار تصريحات الفنان التركي المثير للجدل جان يمان السابقة على زميلته ديميت والتي أثارت غضبها وحالة من الجدل.

جان يمان يعترف بالرغبة الجنسية تجاه ديميت

خلال مقابلة صحفية مع النجم التركي الشهير اجريت قبل ما يقارب العامين، اعترف خلالها بأنه شعر برغبة جنسية تجاه زميلته في العمل ديميت أوزدمير خلال تمثيلهما في مسلسل "الطائر المبكر".

وصرّح النجم التركي المثير للجدل بقوله: "إن أي ثنائي ينجح في المسلسل عندما يتساءل المشاهد ما اذا كانوا بالفعل يمارسون الجنس خلف الكواليس، أو لديهم علاقة جنسية مع بعضهم البعض في الحقيقة".

واضاف جان يمان :"ويجب اختيار أي نجمين حسب رغبتهما الجنسية تجاه بعضهما البعض، وإلا فإن هذا العمل سيفشل، وهذا سبب نجاحي أنا وديميت في مسلسل الطائر المبكر".

ردّ ديميت أوزدمير على تصريحات جان يمان

من جانبها لم تصمت حينها النجمة التركية "ديميت أوزدمير" بالردّ على تصريحات زميلها الجريئة وقالت: "إن لسان جان قد خانه كالعادة وهو لم يقصد ما يقول، فكان هو يتحدث عن الكيمياء التي بيننا والتي لاحظها الجميع ولا أدري كيف قام بتغيير مصطلح الكيمياء ليصبح رغبة جنسية".

وتابعت ديميت بقولها: "إن الجنس شيء آخر وليس له علاقة بالتوافق بين النجمين فعندما يقوم شخص بدور الوالد وأقوم بدور ابنته فهل هذا يعني أن بيننا رغبة جنسية أم انسجام؟"، وأضافت: "لقد كنا منسجمين معا وهو ممثل ناجح ولا يوجد علاقة بيننا فهو مثل شقيقي ولا يمكن أن يكون هناك رغبة بين أشقاء".

إصرار جان يمان على تصريحاته

الغريب ان النجم التركي لم يلتزم الصمت تجاه ردّ ديميت أوزدمير على تصريحاته، بل أصر عليها ليزيد من غضبها حيث قام بالتصريح بقوله: "إن ديميت لم تكن شقيقتي خلال التصوير ولكنها أصبحت كذلك بعد الانتهاء من التصوير، وربما تشعر بالخجل من الاعتراف بأنني أثرتها جنسياً وعاطفياً وانا احترم رغبتها في عدم الحديث عنه ولكن كل ما قلته حقيقة".

وعادت هذه التصريحات للتداول والظهور مع اقتراب حفل زفاف ديميت المقرر يوم 26 أغسطس المقبل، واعاد الجمهور تداول هذه التصريحات بعد أن كشفت حبيبة أوزهان كوتش السابقة انها تعرضت للخيانة من قبله وأن الخيانة سبب الإنفصال وهو ما جعل الجمهور يشكك بنجاح واستمرار علاقتهما.