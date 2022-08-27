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بعد مداهمتها حفل العزوبية وبكائها في الحناء.. ديميت أوزدمير تقرر تأجيل حفل زفافها

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 27 آب / أغسطس 2022 - 08:54
ديميت أوزدمير واوزهان كوتش
ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

كشفت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" بأنها قررت تأجيل حفل زفافها إلى يوم الأحد المقبل، وذلك بعد ان كانت تنوي اقامته يوم أمس الجمعة 26 أغسطس.

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أسباب تأجيل حفل زفاف ديميت أوزدمير

وأعلنت ديميت أوزدمير عن تأجيل حفل زفافها الى يوم الأحد المقبل وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أحدث هذا الخبر صدمة ومفاجأة لدى الجمهور الذي ينتظر حفل الزفاف بفارغ الصبر، لا سيما مع انتشار العديد من تفاصيل الاستعدادات.

ويبدو واضحاً بأن الأحوال الجوية جاءت عكس ما تتمناه ديميت حيث انها أجلت حفل الزفاف الى يوم الاحد، بالرغم من اقامتها حفل الحناء وحفل توديع العزوبية في وقت سابق

بكاء ديميت أوزدمير في حفل الحناء

شاركت النجمة التركية أكثر لحظات حياتها سعادة وهي تحتفل قبل حفل زفافها من المغني  اوزهان كوتش، حيث نشرت مجموعة من الصور خلال حفلة الحناء الخاصة بها.

وظهرت الفنانة التركية في حفل الحناء وهي تبكي حيث يعتبر البكاء واحد من  أبرز العادات التركية في الأفراح وهي بكاء العروس في حفل الحناء كما ظهرت علامات الحناء على يدها، وعلّقت ديميت على الصورة بقولها: "اجعل كل دمعة تخرج من عينك من أجل السعادة".

ديميت

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ديميت أوزدمير تداهم حفل العزوبية

من جانبه أقام النجم التركي "أوزهان كوتش" حفل توديع العزوبية قبل حفل زفافه بأيام، وحضر الحفل العديد من مشاهير ونجوم تركيا الذين تربطهم صداقة مع أوزهان ومنهم إيسر ينينلر وإبراهيم بويوكاك، حيث استمر حفل العزوبية الى ساعات متأخرة من الليل.

وفي ساعات متاخرة من الحفل قررت الفنانة التركية مفاجأة خطيبها اوزهان بمداهمتها لحفل توديع العزوبية، وكان اللافت في الحفل طلب اوزهان من جميع الحضور ارتداء أقنعة تحمل صورة العروس ديميت، في إشارة منه أنه يرى وجهها في كل من حوله.

ديميت أوزديمير

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