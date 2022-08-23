اللقطات الأولى من حفل زفاف الثنائي "بينيفر".. وهذا سعر فستان جينفير لوبيز الساحر

أقام النجمان العالميان "بين أفليك" و "جينيفر لوبيز" حفل زفاف ضخم للغاية في ولاية جورجيا، وذلك بعد احتفالهما بحفل صغير في مدينة لاس فيغاس قبل عدة أشهر.

تفاصيل حفل الزفاف الضخم لبين أفليك وجينيفر لوبيز

قرر الثنائي "بينيفر" عدم التوقّف عند الحفل الصغير للتعبير عن حبّهما امام العالم بأكمله، بل قاما بالإعلان عن حبهما للمرة الثانية أمام جمهور ضخم من الضيوف من خلال خفل زفاف ضخم جدًا.

وأقام بين أفليك وجينيفر لوبيز حفل زفاف في منزل بين الضخم في ولاية جورجينا، حيث يحتوي على حديقة تبلغ مساحتها 35 هكتار وتطلّ على البحر، والمنزل مكون من طابقين.

واعتمد اللون الأبيض كلون أساسي للديكور في حفل الزفاف، حيث أن التزم جميع الحضور بارتداء اللون الأبيض في هذه المناسبة المميزة.

فستان زفاف جينيفر لوبيز

لفتت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" الأنظار إليها بفستان زفافها الساحر من توقيع المصمم العالمي المشهور "رالف لورين"، حيث تم تصميمه في إيطاليا.

والتقطت عدسات الكاميرا الصور الأولية لفستان الزفاف الملكي حيث تميّز الفستان بطرحة طويلة جداً بلغ طولها درجة xxL ما يقارب الـ 20 قدمًا، كما امتاز بكشاكش من أسفل الفستان وظهر مكشوف، وياقة عالية.

ووصف الفستان الذي بلغ سعره ما يقارب الـ 400 الف دولار بـ "الساحر جدًا" حيث تم تصميم هذا الفستان خصيصًا للنجمة العالمية، بناءً على وحيها من فستاز زفاف كانت قد شاهدته في طفولتها.

أما بين افليك فقد كان يتدي بدلة توكسيدو باللون الأبيض وربطة عنق سوداء كما التقطت الكاميرات الثنائي وهما يقبّلان بعضهما البعض بكل رومانسية في كل مكان في الحفل.