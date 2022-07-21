جينيفر لوبيز بفستان زفاف ناعم من توقيع زهير مراد

تزوجت الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز والممثل الأمريكي بن أفليك بعد 20 عاماً من الانفصال، وبعد 3 أشهر من تجديد قصّة حبّهما في حفل بحمام الكنيسة الصغيرة والمزدحمة في لاس فيجاس والمعروفة باسم Little White Wedding Chapel وهي نفس الغرفة التي اختاراها جينيفر وبن لجعل حفل زفافهما رسمياً، وحصلا على رخصة زواج في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، وأظهر مكتب المقاطعة أن النجمة ستغيّر اسمها الى جينيفر أفليك.

تفاصيل فستان زفاف جينيفر لوبيز

اختارت لوبيز الفستان الأول بلا أكمام والذي يتميز بزخرفة مع التنورة الكاملة بتفاصيل الجاكار الزهرية والصدر المريح وخط العنق الجوهري، وكانت الإكسسوارات بسيطة جداَ، وأكملت جمال شعرها من مصفف الشعر الخاص بها ويدعى كريس أبليتون، كان نصفه لأعلى مع تموجات في نهايات الشعر، كان المكياج بألوان التراكوتا والعيون الدخانية التي أبرزت جمال ونعومة وجهها.

ثم ارتدت لوبيز من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad لربيع وصيف 2023 فستان طويل باللون الأبيض من قماش الدانتيل بدون أكمام ومكشوف الأكتاف، وأكملت إطلالتها بنفس الأقراط والسوار التي كانت ترتديها مع الفستان السابق، وأضفت هذه المرة عقدًا أنيق وفخم بالإضافة إلى طرحة طويلة غطت وجهها.

وكتبت في رسالتها إلى متابعيها: "مع أفضل الشهود الذين يُمكن أن تتخيّلهم، فستان من فيلم قديم وسترة من خزانة بن، قرأنا عهودنا الخاصة في الكنيسة الصغيرة وأعطينا بعضنا البعض الخواتم التي سنرتديها بقية حياتنا".

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