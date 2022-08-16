3 أيام من الفرح.. جينيفر لوبيز وبن أفليك يستعدان لزفافهما

ستقيم النجمة العالمية جينيفر لوبيز وزوجها الممثل الهوليوودي بن أفليك حفل زفاف أحلامهما في نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد شهر من عقد قرانهما في مدينة لاس فيغاس.

جينيفر لوبيزوبين أفليك يستعدان للاحتفال بزفافهما

ويُشار إلى أن حفل زفافهما سيكون مناسبًا ليتصدر أغلفة مجلة "فوغ"، حيث لفت المصدر إلى أن جينيفر لوبيز توَّد أن تكون مركز الانتباه عليها في يومهم الكبير.

وأضاف أن الاحتفال الحميمي الخاص بالعائلة والأصدقاء الممتد لثلاثة أيام، سيبدأ ببروفة عشاء يوم الجمعة، بيمنا سيعقد الاحفل الفعلي يوم السبت، وسيختتم الزوجان عطلة نهاية الأسبوع بحفل شواء ونزهة يوم الأحد.





من المتوقع أن ترتدي لوبيز (53 عامًا) فستانًا مصممًا حسب الطلب من توقيع مصمم الأزياء الأمريكي "رالف لورين"، جرى تصميمه في إيطاليا ، ومن المتوقع أن توثق مجلة "فوغ" رحلة أزيائها في عطلة نهاية الأسبوع.

ووفق ما نقله موقع "بيج سيكس"، كانت منظمة حفلات النجوم، كولين كوي، وراء جميع تفاصيل الاحتفال الفخم، حيث تترواح أسعارها بين 25 ألف دولار إلى 25 مليون دولار، وقد أشرف على تنظيم احتفالات لنجوم عالميين أمثال: أوبرا وينفري ومايكل جوردان، وغيرهم.

قائمة ضيوف حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك

أما بشأن قائمة الضيوف، يُقال أن نجوم مثل: مات ديمون، وجيمي كيميل، وكيسي أفليك، ودريا دي ماتيو، سيكونون من بين النجوم القلائل المتواجدين في قائمة الضيوف.

وقد تحرص جي لو على دعوة توأمها ماكس وإيمي (14 عامًا) إلى الحفل، بالإضافة والدتها غوادالوبي ووالدها ديفيد، وشقيقتيها ليندا وليزلي. فضلًا عن أعز أصدقائها المشاهير من بينهم: ليا ريميني وجين فوندا ورينيه زيلويغر.

ومن المقرر إقامة الاحتفال في قصر بن أفليك في رايسبورو بولاية جورجيا، المتألف من طابقين مع أربع غرف نوم وأربعة حمامات.