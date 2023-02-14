المحكمة تسدل الستار على قضية زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

البوابة-أصدر القضاء اللبناني حكماً نهائياً في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى، داخل منزل المطربة نانسي عجرم، على يد زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.

وقررت المحكمة تبرئة فادي الهاشم من تهمة القتل عمداً بحق الموسى، واعتبار الحادث الذي مضى عليه ثلاث سنوات، دفاعاً شرعيا عن النفس، حين اقتحم الموسى منزل فادي الهاشم ونانسي عجرم، وأخرج مسدسه وأطلق الرصاص عشوائياً باتجاه الموسى، قبل وصوله إلى غرفة نوم بناته، ليرديه قتيلاً بـ16 رصاصة.

هذا و نالت هذه القضية اهتمام الرأي العام، و الكثير من الجدل حول تعمد زوج نانسي عجرم قتل الشاب والذي قيل أنه لم يدخل إلى المنزل بهدف السرقة ، مما دفع أسرة الشاب السوري لتوجيه تهمة القتل العمد ضد زوج نانسى عجرم.

بدورها نشرت محامية عائلة المجني عليه، المحامية رهاب البيطار تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بعد قرار المحكمة اللبنانية، قائلة:(سوريا أولا.. ولاني بحبكم كثير بتمنى انكم ما تراسلوني الا بمواضيع متعلقة ببلدي ما عندي وقت للمراسلات الشخصية.