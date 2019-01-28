المحكمة تصدر حكمًا غيابيًا بحبس الفنانة بوسي لمدة لا تقل عن 3 سنوات..إليكم التفاصيل!

المطربة الشعبية بوسي

أصدرت محكمة جنح الهرم حكمًا غيابيًا بحق الفنانة المصرية بوسي بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها وليد فطين، مما دفعها لتحريك فريقها القانوني لتأخير العقوبة أو منع تنفيذها من قبل المحكمة المختصة.

ويأتي هذا الحكم بعد فترة من حصول بوسي على براءة من قضية سابقة انتهت بالتصالح مع طليقها ودفع 550 ألف جنيه غرامة مالية أقرتها محكمة جنح مستأنف النزهة، وإضافة إلى ما سبق كان أيضًا هناك حكمًا بالحبس صدر ضد بوسي امتد لـ7 سنوات بعد تحريرها لشيكات دون رصيد لصالح طليقها بقيمة 30 مليون جنيه، حيث أنها أنكرت وأكدت أن التوقيع ليس بخط يدها.

الجدير بالذكر، أن المحكمة قد استعانت بشهادة المنتج أحمد السبكي لتأكيد أن الشيكات تم تحريرها بخديعة من زوج بوسي، ولكن كان قد تم إصدار الحكم بشكل نهائي ولم تكن أمامها فرصة إلّا بالتصالح مع طليقها أو طلب استئناف على الحكم، فاختارت الصلح بحسب ما ذكرته التقارير الصحفية.