المحكمة تصدر قرارها بإخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج وكفالة 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء الـ3 من تموز بإخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج ودفع كفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، وذلك على خلفية تورطهما في القضية الشهيرة إعلاميًا باسم "فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحية".

وكانت محامية الدفاع قد تقدمت باستئناف لإخلاء سبيل فاروق والحاج وتم قبوله من قبل المحكمة، وذلك بعدما تم حبسهما بتهمة خدش الحياء العام ونشر الفسق والفجور من خلال الظهور في فيديو إباحي ظهر فيه المخرج خالد يوسف، وأثار ضجة إعلامية كبيرة في مصر.

الجدير ذكره أن المخرج خالد يوسف مقيم في باريس حاليًا منذ أن وجهت إليه أصابع الاتهام في قضية الفيديوهات الإباحية مع عدد من الفنانات في الوسط الفني المصري، وحتى هذه اللحظة لم يعد إلى مصر بعد أن خرج منها في شهر فبراير الماضي.

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