المحكمة تقبل استئناف شقيقة محمد رمضان في قضية العسل المغشوش وتغرمها هذا المبلغ!

إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان

أصدرت محكمة مصرية قرارها بقبول استئناف شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، في قضية “العسل المغشوش”، وتغريمها بمبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، حيث كانت قد انعقدت الجلسة لمناقشة الاستئناف المقدم من شقيقة النجم المصري، على قرار حبسها عامًا والغرامة المالية المقدرة من المحكمة.

وسددت شقيقة الممثل، المبلغ المقرر في خزينة نيابة جنوب القاهرة الكلية، عقب قرار إيقاف حبسها، وكانت محكمة جنح البساتين، قد قضت بمعاقبة إيمان رمضان، شقيقة الممثل محمد رمضان، بالحبس عامًا وتغريمها 10 آلاف جنيه؛ في اتهامها بتصديرعسل مغشوش.

وألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، القبض على إيمان رمضان، أثناء تصديرها شحنة عسل أبيض مغشوش، عقب فحصه من لجنة الزراعة بمطار القاهرة.