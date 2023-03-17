المخرجة الفلسطينية الجزائرية لينا سويلم تتحدث عن فيلمها الجديد باي باي طبريا

اجرى موقع البوابة لقاءً مع المخرجة الفلسطينية الجزائرية لينا سويلم، خلال مهرجان قمرة السينمائي المقام في العاصمة القطرية الدوحة بدورته العاشرة، وتشارك سويلم في المهرجان بالفيلم الوثائقي "باي باي طبريا".

وعن الفيلم الوثائق "باي باي طبريا"، قالت إن العمل لم يحصل بعد على أي جوائز رسمية، وحصل فقط على جوائز انتاجية وما بعد مرحلة الإنتاج.

وأضافت سويلم انها تتواجد في مهرجان قمرة بهدف الترويج للفيلم، وانها تبحث عن مهرجانات لعرض فيلمها الوثائق الثاني.

وكشفت المخرجة لينا سويلم أن الفيلم الأول لها حمل اسم "جزائرهم"، وانعرض في مدينة رام الله الفلسطينية خلال مهرجان أيام فلسطين السينمائية، كما عرض في عدد من الدول العربية وفي أمريكا.

وفيما يتعلق بقصة فيلم "باي باي طبريا"، قالت المخرجة إنه يروي قصة شخصية فهو يروي قصص النساء في عائلتها الفلسطينية، وبالتحديد والدتها وشقيقاتها الـ 7، وقصة جدتها ويهدف الفيلم لتمرير التاريخ الفلسطيني من جيل إلى جيل.

وأردفت سويلم أن الفيلم تاريخي اجتماعي، وشخصي، وأن كل سيدة في الفيلم لديها قصة مختلفة معلقة انها تربط ما بين القصة الشخصية والحدث.

كما تحدثت سويلم عن العوائق التي تواجهها كمخرجة فلسطينية جزائرية مقيمة في فرنسا، وقالت إن لدي 3 هويات "فلسطينية، جزائرية، فرنسية".

وأستطردت انها دائمًا ما تحاول أن تجد طريقة من أجل أن تعيش هذه الهويات الـ 3، وقالت إنها تتحدث اللهجة الفلسطينية أكثر من الجزائرية.

كما أشارت بانها تشهر أن هويتها الجزائرية تظهر أقوى في فرنسا، بسبب الاستعمار الفرنسي للجزائر والذي أثر على تاريخهما بشكل كبير.

وعن فيلمها الأول "جزائرهم" قالت المخرجة لينا سويلم إنه يروي قصة جزائرية عن الاستعمار، وكيف وصل جديها إلى فرنسا في فترة الخمسينات والصعوبات التي مروا بها.

واوضحت قصص العائلة والغربة والاستعمار، وكيف يمكن نقل التاريخ من جيل لجيل، ضرورية في عملها كمخرجة، وأشارت سويلم إنها الأولى في عائلتها التي تولد خارج فلسطين، مما يجعل عليها مسؤولية كبيرة من اجل نقل التاريخ للأجيال القادمة، وتوثيقها من خلال عملها كمخرجة.

وكشفت سويلم أنها في طفولتها ذهبت إلى مدرسة فرنسية، ولم يكن حينها الحديث عن الجزائر والاستعمار الفرنسية متاحًا، لكنه اليوم أصبح من الممكن تناول هذه المواضيع في المدارس وبين الأجيال الحالية.

وعن كيفية تجسيدها فكرة التزواج ما بين الجزائري والفلسطيني التي تعيشه في شخصيتها، لا سيما مع الحب الكبير الذي يظهره الشعب الجزائري باستمرار للشعب الفلسطيني والقضية، روت لينا سويلم تجربتها الأولى خلال رحلتها إلى الجزائر.

وقالت سويلم إنها ذهبت إلى الجزائر لأول مرة في عمر الـ 21، وحظيت حينها بترحيب كبير هناك لا سيما بعد معرفة انها خليط فلسطيني جزائري.

وعلقت إنهم في الجزائر رحبوا بها بقوة وكانوا سعداء بها حيث يوجد علاقة حميمية بين الشعبين بسبب معانتهما من الاستعمار والحرب.

وعن حجم التعاون الفني الفسطيني واندماجه مع السينما العربية، وهل برأيها طريقة طرح القضايا الفلسطينية في الدراما العربية مرضية ام لا.

قالت سويلم إنه يوجد أفلام وثائقية وروائية فلسطينية قوية جدًا، مثلًا عرض في العام الماضي فيلم LITTLE PALESTINIAN للمخرج عبدالله الخطيب وهو من مخيم اليرموك.

وأردفت سويلم التقيت بالمخرج عبدالله الخطيب في مهرجان عمان، فكرة الفيلم جميلة رغم صعوبته، ويمثل عبدالله الكثير من الأشخاص الذين يأتون من أماكن بعيدة عن الفن ويرون قصصهم من خلال اعمالهم.

يجب علينا كصناع للسينما ان نساعد بعضنها ونقدم العديد من الأفلام، كما أنني سعيدة بالتقائي بالمخرج ايليا سليمان هنا في مهرجان قمرة، لأنني أحب أفلامه كثيرًا.

من الجميل جدًا أن يساعد المخرجين المعروفين المواهب الشابة، وبعيدًا عن الإخراج هناك العديد من المواهب الفلسطينية في فرنسا التي تبرز في مجالات فنية مثل الرقص والموسيقى.

وحول ملاحظاتها عن السينما الجزائرية وماذا يمكن أن يضاف لها، أجابت سويلم أن المشكلة تمكن أنه أصبح من الصعب على المخرجين في الجزائر حاليًا العثور على تمويل من أجل صناعة الأفلام.

واستطردت، هناك الكثير من المخرجين الذين قدموا أفلام مميزة لكن من انتاج دول عربية وفرنسا، وقدموا من تمويلهم هدد من الأعمال المميزة.

وختمت حديثها انه دائمًا تقدم السينما الجزائرية والفلسطينية أفلامًا قوية في المهرجانات العالمية والعربية بالرغم من الحروب والمعاناة.